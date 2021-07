Uruguay-Colombia, programma e telecronisti Sky quarti Copa America 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Uruguay-Colombia, match valido per i quarti di finale della Copa America 2021. Due tra le più serie candidate a un posto in finale devono invece combattere l’una contro l’altra per approdare almeno in semifinale, mentre la sconfitta verrà prematuramente eliminata. Fischio d’inizio alle ore 24 italiane di sabato 3 luglio. Uruguay-Colombia sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Ile isu Sky Sport di, match valido per idi finale della. Due tra le più serie candidate a un posto in finale devono invece combattere l’una contro l’altra per approdare almeno in semifinale, mentre la sconfitta verrà prematuramente eliminata. Fischio d’inizio alle ore 24 italiane di sabato 3 luglio.sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi. SportFace.

Outlookindia : Copa America, Preview: Rising Uruguay To Face Struggling Colombia In Quarters #CopaAmerica2021 #CopaAmerica… - infoitcultura : Dove vedere Uruguay-Colombia, streaming e diretta tv in chiaro Copa America? - indiatvnews : RT @IndiaTVSports: Rising Uruguay to face struggling Colombia at Copa America quarterfinals #CopaAmerica - IndiaTVSports : Rising Uruguay to face struggling Colombia at Copa America quarterfinals #CopaAmerica - Rockhiphopnjazz : Colombia Uruguay - both teams to score -