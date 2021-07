Una voce per Padre Pio con Mara Venier: gli ospiti della serata (Di sabato 3 luglio 2021) Torna Una voce per Padre Pio con una novità per questa edizione: non ci sarà Carlo Conti, al suo posto infatti al timone della serata ci sarà Mara Venier. Speranza, rinascita e gioia. Saranno i valori più significativi della nuova edizione dell’evento “Una voce per Padre Pio”, condotto dalla signora della domenica di Rai 1 e in onda domenica 4 luglio alle 21.15 su Rai1. L’appuntamento segna di fatto una vera e propria ripartenza. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, borgo natio del Santo, set ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 luglio 2021) Torna UnaperPio con una novità per questa edizione: non ci sarà Carlo Conti, al suo posto infatti al timoneci sarà. Speranza, rinascita e gioia. Saranno i valori più significativinuova edizione dell’evento “UnaperPio”, condotto dalla signoradomenica di Rai 1 e in onda domenica 4 luglio alle 21.15 su Rai1. L’appuntamento segna di fatto una vera e propria ripartenza. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, borgo natio del Santo, set ...

Ultime Notizie dalla rete : Una voce Pugno duro con Tonali: Maldini avanti sulla sua strada, tifosi divisi ... 'Si dovrà comprare il completino da gara?????' e anche: 'Chiamate Malika che faccia una colletta per il Milan così non chiedono più sconti' Infine una voce a favore: 'L'unica società che alla ...

Michele Bravi cerca le stelle seguendo il movimento delle Falene Mi piace ripartire dall'essenzialità di voce e piano. Incontrerò il pubblico anche con pezzi altrui. In autunno invece tornerai nella dimensione band? Proporrò un concept in autunno con una sua ...

Omicidio Chiara. Confessa l'amico: "una voce mi ha spinto a ucciderla"

Una voce per Padre Pio con Mara Venier: gli ospiti della serata

Torna Una voce per Padre Pio con una novità per questa edizione: non ci sarà Carlo Conti, al suo posto infatti al timone della serata ci sarà Mara Venier. Speranza, rinascita e gioia. Saranno i valori più significativi della nuova edizione dell'evento "Una voce per Padre Pio", condotto dalla signora della domenica di Rai 1 e in onda domenica 4 luglio alle 21.15 su Rai1.

Albairate, una cascina "assediata" dai tir I residenti di Cascina Marcatutto alle prese con la difficile convivenza con un doppio stabilimento di logistica: "Non siamo più liberi di vivere" ...

Mi piace ripartire dall'essenzialità di voce e piano. Incontrerò il pubblico anche con pezzi altrui. In autunno invece tornerai nella dimensione band? Proporrò un concept in autunno con una sua ...