Una Vita, anticipazioni spagnole: un arresto inaspettato (Di sabato 3 luglio 2021) Il pubblico di Una Vita, nel corso dei prossimi episodi, assisterà ad una serie di situazioni incredibili che si svilupperanno a partire dalla tragica morte della povera Marcia. Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5 segnalano che la Sampaio, dopo aver scoperto tutta la verità sull'arrivo di Santiago ad Acacias per opera di Genoveva e sull'alleanza tra i due, deciderà di raccontare tutto a Felipe, nonostante l'uomo sia ormai sposato con la Salmeron e la dark lady sia in attesa di un bambino. Come è facile immaginare, la crudele signora di Acacias non permetterà che Marcia rovini i suoi piani proprio ora che finalmente è ...

