UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 4 luglio 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) anticipazioni puntata 1202 di Una VITA di domenica 4 luglio 2021: Mendez comunica di avere un testimone in grado di accusare Genoveva per la morte di Ursula. Santiago riesce ad ascoltare di soppiatto il dialogo tra Felipe e il commissario e si rende conto che è giunto il momento di lasciare Acacias. Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 Genoveva incita Agustina ad abbandonare la casa di Felipe per eVITAre nuovi incidenti come ... Leggi su tvsoap (Di sabato 3 luglio 2021)1202 di Unadi: Mendez comunica di avere un testimone in grado di accusare Genoveva per la morte di Ursula. Santiago riesce ad ascoltare di soppiatto il dialogo tra Felipe e il commissario e si rende conto che è giunto il momento di lasciare Acacias. Leggi anche: UNAdi sabato 3 eGenoveva incita Agustina ad abbandonare la casa di Felipe per ere nuovi incidenti come ...

Advertising

AuschwitzMuseum : @ladyonorato 'Arbeit macht frei', quelle parole sono diventate una delle icone dell'odio umano che ha portato a inn… - francescoseghez : Anche nel 2020 l'Italia si è confermato il paese europeo nel quale la vita lavorativa dura di meno. 31,2 anni ris… - ElenarussoTW : Una #farfalla su un fiore, simbolo di Amore di Vita e Libertà! - louthebean : mi è venuto in mente una frase di san and cat “se la vita è una capra io non parlo col re” aiuto??? - nmonesi : RT @AuschwitzMuseum: @ladyonorato 'Arbeit macht frei', quelle parole sono diventate una delle icone dell'odio umano che ha portato a innume… -