Una Vita anticipazioni 5 luglio 2021 | i sospetti di Bellita

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 3 luglio 2021) Josè vorrebbe trovare il modo che sua moglie possa tornare a stimare Julio e proprio quest’ultimo, nella puntata di Unadel 5, propone una sua cugina di nome Alodia, appena arriva in città, come domestica a servizio della famiglia Dominguez. La giovane si presenta a colloquio nell’appartamento di Acacias 38.però osserva molto bene la ragazza che ha di fronte e sente che qualcosa non va, infatti la vedrete molto sospettosa nei suoi confronti. Temptation Island, le coppie in gioco sono pagate? ...