Una Vita, anticipazioni 4 luglio: Agustina riceve una lettera con del sangue. E’ una minaccia di Genoveva? (Di sabato 3 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 4 luglio: cosa succederà nella puntata di domani ai personaggi della telenovela spagnola, che vedremo dalle 15:10 su Canale 5? Camino sconvolge Emilio con un piano liberare Maite Camino non intende accettare la proposta di matrimonio di Ildefonso, ma pensa di usare l’anello che lui le ha donato, per salvare a sua Maite. Come? Cercando di cederlo a Concha Lopez, perché ammetta chi c’è dietro ai guai della Zaldùa! La ragazza racconta tutto ad Emilio, che rimane sconvolto. Intanto Cinta torna ad Acacias dopo essere stata in tour. Come andrà col fratello di Camino? Alodia chiede di essere assunta come cameriera, ma ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 luglio 2021) Una: cosa succederà nella puntata di domani ai personaggi della telenovela spagnola, che vedremo dalle 15:10 su Canale 5? Camino sconvolge Emilio con un piano liberare Maite Camino non intende accettare la proposta di matrimonio di Ildefonso, ma pensa di usare l’anello che lui le ha donato, per salvare a sua Maite. Come? Cercando di cederlo a Concha Lopez, perché ammetta chi c’è dietro ai guai della Zaldùa! La ragazza racconta tutto ad Emilio, che rimane sconvolto. Intanto Cinta torna ad Acacias dopo essere stata in tour. Come andrà col fratello di Camino? Alodia chiede di essere assunta come cameriera, ma ...

Advertising

AuschwitzMuseum : @ladyonorato 'Arbeit macht frei', quelle parole sono diventate una delle icone dell'odio umano che ha portato a inn… - francescoseghez : Anche nel 2020 l'Italia si è confermato il paese europeo nel quale la vita lavorativa dura di meno. 31,2 anni ris… - ElenarussoTW : Una #farfalla su un fiore, simbolo di Amore di Vita e Libertà! - patriziagatto3 : RT @GuidoDeMartini: BASSETTI:bisognerà inasprire le misure nei confronti di chi non si vaccina: sei non vaccinato?Non esci. Hai deciso di n… - ElisaEvangelis2 : RT @GuidoDeMartini: BASSETTI:bisognerà inasprire le misure nei confronti di chi non si vaccina: sei non vaccinato?Non esci. Hai deciso di n… -