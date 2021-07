Una Strada Verso il Domani 3 al via su Rai3, la trama nella Berlino degli anni ’60 (Di sabato 3 luglio 2021) In un’estate caratterizzata dai period drama per Rai3, parte Una Strada Verso il Domani 3: il terzo capitolo della saga che ha raccontato gli anni 50 in Ku’damm 56 e Ku’damm 59, debutta sabato 3 luglio in prima serata. In Ku’damm 63 – Una Strada Verso il Domani Caterina Schollack (Claudia Michelsen) e le sue tre figlie Monika, Helga ed Eva sono nella Berlino del 1963, alle prese con un mondo occidentale che sta rapidamente cambiando volto e diventando più liberale e moderno. Una Strada ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 luglio 2021) In un’estate caratterizzata dai period drama per, parte Unail3: il terzo capitolo della saga che ha raccontato gli50 in Ku’damm 56 e Ku’damm 59, debutta sabato 3 luglio in prima serata. In Ku’damm 63 – UnailCaterina Schollack (Claudia Michelsen) e le sue tre figlie Monika, Helga ed Eva sonodel 1963, alle prese con un mondo occidentale che sta rapidamente cambiando volto e diventando più liberale e moderno. Una...

