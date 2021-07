Una Madonna piange sangue nel vibonese: ma dalle analisi si scopre che non è sangue (Di sabato 3 luglio 2021) Che si tratti di un miracolo lo pensano in pochi. Resta da capire di cosa si tratti: n on è sangue il liquido fuoriuscito dagli occhi della statua dell'Immacolata Concezione presente nel giardino di ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) Che si tratti di un miracolo lo pensano in pochi. Resta da capire di cosa si tratti: n on èil liquido fuoriuscito dagli occhi della statua dell'Immacolata Concezione presente nel giardino di ...

