Una fabbrica di chip in Italia? Cos'ha detto il ceo di Intel (Di sabato 3 luglio 2021) Come rivelato da Formiche.net nei giorni scorsi, Pat Gelsinger è stato a Roma, tappa di un tour europeo che l'ha portato a Versailles, a Bruxelles e a Berlino. L'amministratore delegato di Intel, azienda americana tra i tre grandi produttori mondiali di microchip, ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi e i ministri Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e transizione digitale) e Giancarlo Giorgetti, oltre ai vertici delle grandi aziende che comprano microchip come Tim e Leonardo e a papa Francesco. E ha rilasciato un'intervista a Repubblica raccontando l'intenzione di aprire un'altra grande fabbrica di ...

