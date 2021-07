Una donna promettente: la recensione e la clip in esclusiva del film vincitore dell’Oscar (Di sabato 3 luglio 2021) Coloratissimo, disturbante, imprevedibile. Arriva finalmente nelle sale italiane Una donna promettente, opera prima della talentuosa autrice inglese Emerald Fennell, Oscar 2021 per la migliore sceneggiatura. Sceneggiatrice e regista del film, finora era conosciuta solo per aver interpretato Killing Eve e Camilla Parker Bowles in The Crown 4. E come autrice di una saga fantasy per ragazzi molto amata in Gran Bretagna. Una coloratissima infermiera… Si presenta così Cassandra, alias Carey Mulligan, protagonista di Una donna promettente. Il film che vi cosngliamo di vedere assolutamente al ... Leggi su amica (Di sabato 3 luglio 2021) Coloratissimo, disturbante, imprevedibile. Arriva finalmente nelle sale italiane Una, opera prima della talentuosa autrice inglese Emerald Fennell, Oscar 2021 per la migliore sceneggiatura. Sceneggiatrice e regista del, finora era conosciuta solo per aver interpretato Killing Eve e Camilla Parker Bowles in The Crown 4. E come autrice di una saga fantasy per ragazzi molto amata in Gran Bretagna. Una coloratissima infermiera… Si presenta così Cassandra, alias Carey Mulligan, protagonista di Una. Ilche vi cosngliamo di vedere assolutamente al ...

