Una betoniera è precipitata da un ponte nell' Alessandrino

(Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Un uomo è morto dopo essere precipitato a bordo di unadaldi Predosa, in provincia di Alessandria, finendo nel torrente Orba. L'episodio è avvenuto poco dopo le 9. I soccorritori, che hanno raggiunto in elicottero il luogo dell'incidente, hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il 55enne ha perso la vita in un tragico incidente giovedì mattina.