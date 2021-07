Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 luglio: una terribile notizia (Di sabato 3 luglio 2021) Ad Un posto al sole non mancheranno clamorosi colpi di scena che andranno ad animare la nuova settimana di programmazione. Le anticipazioni dal 5 al 9 luglio segnalano che la famiglia di Filippo e tutti i suoi amici più cari saranno in ansia per la sua operazione. L'uomo, infatti, dopo una serie di malori ricorrenti, ha avuto una dura diagnosi e ha scoperto che è affetto da una patologia al cervello che, se non curata, potrebbe rivelarsi fatale. Filippo ha temporeggiato per qualche tempo per poi avere di nuovo dei frequenti mal di testa che lo hanno costretto a sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica. Lo staff ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 luglio 2021) Ad Unalnon mancheranno clamorosi colpi di scena che andranno ad animare la nuova settimana di programmazione. Ledal 5 al 9segnalano che la famiglia di Filippo e tutti i suoi amici più cari saranno in ansia per la sua operazione. L'uomo, infatti, dopo una serie di malori ricorrenti, ha avuto una dura diagnosi e ha scoperto che è affetto da una patologia al cervello che, se non curata, potrebbe rivelarsi fatale. Filippo ha temporeggiato per qualche tempo per poi avere di nuovo dei frequenti mal di testa che lo hanno costretto a sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica. Lo staff ...

