Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 luglio: Filippo perde la memoria (Di sabato 3 luglio 2021) anticipazioni settimanali "Un Posto al Sole", puntate dal 5 al 9 luglio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Filippo si risveglia dall'intervento, che sembrava andato a buon fine, con una conseguenza inaspettata: non si ricorda gli ultimi dieci anni della sua vita. Ferri reagisce con rabbia, Serena è disperata. L'intervento a cui è stato sottoposto Filippo è andato

