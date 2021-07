Un covo di pirati in Grecia | ecco dov' è la Tortuga europea

(Di sabato 3 luglio 2021) Grabusa, a nord-ovest dell'isola di Creta, fu undiche presto divenne l'incubo non solo degli ottomani ma anche dei mercantili europei

Ioannis Kapodistrias , presidente della nuova Grecia, comprese che queldiera un problema per l'economia locale e per i suoi alleati, che avevano reso possibile la vittoria di Navarino ...... sembrerebbe una comunità di missionari invece che undi manigoldi e potenziali assassini. Eppure questo era un testo piuttosto standard tra le migliaia didi quel periodo. Ma com'è che, ...La fine di questo sogno dei pirati greci arrivò con l'avvento delle forze britanniche, francesi e russe a sostegno dell'indipendenza ellenica. Ioannis Kapodistrias, presidente della nuova Grecia, ...Grabusa, a nord-ovest dell'isola di Creta, fu un covo di pirati che presto divenne l'incubo non solo degli ottomani ma anche dei mercantili europei ...