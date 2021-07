Ultime Notizie Serie A: rottura del tendine d’Achille per Spinazzola, Musso all’Atalanta (Di sabato 3 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 09.30 – Musso saluta l’Udinese e passa all’Atalanta – Juan Musso, sul suo profilo Instagram, ha salutato l’Udinese dopo il passaggio ufficiale all’Atalanta. LE SUE PAROLE Ore 09.15 – Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari, ufficiale: il comunicato – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 09.30 –saluta l’Udinese e passa– Juan, sul suo profilo Instagram, ha salutato l’Udinese dopo il passaggio ufficiale. LE SUE PAROLE Ore 09.15 – Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari, ufficiale: il comunicato – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione ...

