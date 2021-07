Ugl FNA. Il Segretario Nazionale Petillo incontra la quadri sindacali siciliani (Di sabato 3 luglio 2021) Nella giornata di venerdì 2 luglio il Segretario Nazionale della Federazione delle Autonomie Ornella Petillo ha incontrato, parte in presenza a Palermo e parte in video conferenza, i dirigenti regionali e provinciali della Federazione. L’incontro franco e costruttivo ha evidenziato la competenza della dirigenza sindacale siciliana sempre in prima linea nelle rivendicazioni e nella formulazione ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di sabato 3 luglio 2021) Nella giornata di venerdì 2 luglio ildella Federazione delle Autonomie Ornellahato, parte in presenza a Palermo e parte in video conferenza, i dirigenti regionali e provinciali della Federazione. L’incontro franco e costruttivo ha evidenziato la competenza della dirigenza sindacale siciliana sempre in prima linea nelle rivendicazioni e nella formulazione ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

UglCatania : Regione. Soddisfazione della Ugl FNA per l’esito positivo della battaglia sul riconoscimento dei fondi missione arr… - UglCatania : Regione. Soddisfazione della Ugl FNA per l'esito positivo della battaglia sul riconoscimento dei fondi missione arr… - UglCatania : Regione. Soddisfazione della Ugl FNA per l'esito positivo della battaglia sul riconoscimento dei fondi missione arr… - TfnWeb : Regione. Soddisfazione della Ugl FNA per l’esito positivo della battaglia sul riconoscimento dei fondi missione arr… - zazoomblog : Ugl FNA. Il Segretario Nazionale Petillo incontra la quadri sindacali siciliani - #Segretario #Nazionale #Petillo -