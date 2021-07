Ufficiale: Vicenza, arriva il rinnovo per Bruscagin (Di sabato 3 luglio 2021) La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore Matteo Bruscagin, sino al 30 giugno 2022. Bruscagin, terzino destro classe ’89, nelle ultime due stagioni in biancorosso, ha collezionato 51 presenze condite da una rete e tre assist. #Ufficiale: Matteo #Bruscagin in biancorosso sino al 30 giugno 2022 Bruscagin, terzino destro classe ’89, nelle ultime due stagioni in biancorosso, ha collezionato 51 presenze condite da una rete e tre assist https://t.co/TpgrcVM1SS#forzaVicenza #forzalane pic.twitter.com/FZlL70RTwp — L.R. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) La società LRcomunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore Matteo, sino al 30 giugno 2022., terzino destro classe ’89, nelle ultime due stagioni in biancorosso, ha collezionato 51 presenze condite da una rete e tre assist. #: Matteo #in biancorosso sino al 30 giugno 2022, terzino destro classe ’89, nelle ultime due stagioni in biancorosso, ha collezionato 51 presenze condite da una rete e tre assist https://t.co/TpgrcVM1SS#forza#forzalane pic.twitter.com/FZlL70RTwp — L.R. ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Vicenza, Bruscagin ha rinnovato: Ufficiale il prolungamento del difensore fino al 30 giugno 2022… - tabellamercatob : #Calciomercato #SerieB Prolungamento contratti in scadenza #Lecce: altri due anni per il portiere di riserva Marco… - psb_original : UFFICIALE - Vicenza, Bruscagin in biancorosso fino al 2022 #SerieB - ilbassanese : Ufficiale: Francesco Vallone entra nello staff biancorosso - TUTTOB1 : UFFICIALE - Vicenza: Vallone nello staff biancorosso -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Vicenza L'ultimo attacco al Prosecco arriva dalla Croazia: 'L'Europa riconosca il nostro Prosek'. Ecco che cosa può succedere In realtà la zona del prosecco copre cinque province del Veneto ( Treviso , Venezia, Vicenza , ... quindi, alla Ue, la richiesta di non pubblicare nemmeno la richiesta croata nella Gazzetta Ufficiale : ...

A 'Bandiera Guerra 9/o Reggimento Alpini medaglia d'oro Cri Di fronte allo schieramento dei Battaglioni "L'Aquila" e "Vicenza" al comando del Colonnello ... Il saluto ufficiale della Croce Rossa Italiana è stato affidato all'avvocato Rosario Maria Gianluca ...

Vicenza, ufficiale: prolungamento per Bruscagin Tuttosport “Giù le mani dal Prosecco”. Federvini lancia l’allarme sul caso Prošek “Riteniamo questa richiesta inaccettabile – dichiara Albiera Antinori, Presidente del Gruppo Vini di Federvini – e appare incomprensibile l’atteggiamento della Commissione Europea che sta lasciando an ...

Marchizza resta nel mirino Idea Sportiello In attesa della presentazione del rientrante Aurelio Andreazzoli, che si terrà alle 10.30 di lunedì prossimo al “Castellani”, si torna a parlare di mercato per la prossima Serie A. Un primo tassello è ...

In realtà la zona del prosecco copre cinque province del Veneto ( Treviso , Venezia,, ... quindi, alla Ue, la richiesta di non pubblicare nemmeno la richiesta croata nella Gazzetta: ...Di fronte allo schieramento dei Battaglioni "L'Aquila" e "" al comando del Colonnello ... Il salutodella Croce Rossa Italiana è stato affidato all'avvocato Rosario Maria Gianluca ...“Riteniamo questa richiesta inaccettabile – dichiara Albiera Antinori, Presidente del Gruppo Vini di Federvini – e appare incomprensibile l’atteggiamento della Commissione Europea che sta lasciando an ...In attesa della presentazione del rientrante Aurelio Andreazzoli, che si terrà alle 10.30 di lunedì prossimo al “Castellani”, si torna a parlare di mercato per la prossima Serie A. Un primo tassello è ...