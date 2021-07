Advertising

qn_lanazione : Ufficiale, il fiorentino Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B - thefortune12 : RT @thefortune12: 'GIALLO FIORENTINO' Non un colore del rinascimento toscano, ma è la strana scomparsa dal Sito Ufficiale degli Uffizi di… - thefortune12 : 'GIALLO FIORENTINO' Non un colore del rinascimento toscano, ma è la strana scomparsa dal Sito Ufficiale degli Uffi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale fiorentino

LA NAZIONE

Firenze, 3 luglio 2021 - Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della Can, lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange : "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, ...Ora è: l'ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi, 47 anni,, è il nuovo designatore della Can che raccoglie gli arbitri di Serie A e B. Ad annunciarlo, in conferenza stampa nella sede ..."Il Pisa pressa Di Carmine. L’attaccante fiorentino in netta risalita nel borsino delle punte. Sarebbe già partita l’offerta.Gianluca Rocchi è il nuovo designatore della Can, lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange: "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare str ...