Ue | Gozi | ‘Conferenza abbia dialogo aperto e onesto con cittadini’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Non ci sono ‘tabù’ durante la Conferenza sul futuro dell’Europa: nessun argomento è fuori discussione, e nessuna questione Ue è ‘troppo controversa’. Dobbiamo avere uncon i cittadini sull’Europa che vogliamo in futuro, e poi agire per realizzare i cambiamenti che ci chiederanno”. Lo ha detto Sandro, presidente dell’Unione dei federalisti europei (Uef) nel suo intervento al congresso in corso a Valencia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.