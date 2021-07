Ue | Fontana Lega | ‘agenda Draghi coerente con nostri programmi | Pd nostalgico di Conte’

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “L’agenda dicon il volere della: no alla patrimoniale, stop al cashback, no al Mes, via Arcuri e stop ai Dpcm e alle chiusure. Forse qualcuno dal Nazareno, come Letta e Serracchiani, èdi Conte e finge di dimenticare che molte delle cose che stiamo cambiando le ha volute proprio il Pd”. Così il deputato e vicesegretario dellaLorenzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"È una candidatura e un sacrificio che possono avvenire solo nella- ha sottolineato Candiani ...ATTORNO AI CONTENUTI A sostenere la candidatura di Bianchi erano presenti anche Attilio, ...Tornando al testo che accompagna i numeri del bilancio della vecchia, firmato da Lorenzo, (solo omonimo del fedelissimo vicesegretario di Matteo Salvini), si sottolinea "siamo giunti a ...Roma, 3 lug. "L'agenda di Draghi è coerente con il volere della Lega: no alla patrimoniale, stop al cashback, no al Mes, via Arcuri e stop ai Dpcm e alle chiusu ...I ministri Erika Stefani e Giancarlo Giorgetti, il governatore Attilio Fontana, giornalisti come Francesco Storace, volti noti della tv come ...