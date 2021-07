Tv italiana in lutto. Trovato morto a casa, aveva 66 anni. Una carriera accanto ai più grandi (Di sabato 3 luglio 2021) Televisione italiana in lutto. A dare la notizia della scomparsa della grande firma il Corriere della Sera. Durante la sua carriera ha collaborato con nomi importanti come Fabio Fazio, Adriano Celentano, Simona Ventura, Gianni Morandi e tanti altri. La prima reazione di cordoglio è arrivata, poco dopo la notizia della scomparsa, da Gabriele Corsi del Trio Medusa. “Si piange sempre tantissimo quando ti lascia qualcuno con cui hai riso moltissimo. Ciao Paolo, dai tu “lo studio libero”. E buon viaggio”, ha scritto su Twitter il conduttore. Come riporta La Stampa è stato Trovato senza vita nella serata del ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Televisionein. A dare la notizia della scomparsa della grande firma il Corriere della Sera. Durante la suaha collaborato con nomi importanti come Fabio Fazio, Adriano Celentano, Simona Ventura, GiMorandi e tanti altri. La prima reazione di cordoglio è arrivata, poco dopo la notizia della scomparsa, da Gabriele Corsi del Trio Medusa. “Si piange sempre tantissimo quando ti lascia qualcuno con cui hai riso moltissimo. Ciao Paolo, dai tu “lo studio libero”. E buon viaggio”, ha scritto su Twitter il conduttore. Come riporta La Stampa è statosenza vita nella serata del ...

