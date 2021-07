Tuffi | Grand Prix Bolzano 2021 | Maia Biginelli terza dalla piattoforma | Marsaglia sfiora il podio dai 3 metri

(Di sabato 3 luglio 2021) Bellissimo risultato dineldi. La 18enne romana ha chiuso al terzo posto la garapiattaforma, ottenendo il primodella carriera in queste gare. La giovane azzurra ha chiuso con il punteggio totale di 262.75, con la nota lieta del doppio e mezzo rovesciato carpiato (70.00) e quella dolente del triplo e mezzo avanti carpiato (solo 24 punti). La vittoria è andata alla brasiliana Ingrid Oliveira con 305.90 punti davanti all’olandese Celine Van Dujin, che ha chiuso invece con 288.80 punti. In quarta posizione si è classificata ...

Advertising

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #grandprixfinabolzano2021 Tuffi convincenti verso Tokyo: A Bolzano il Grand Prix… - NicolaMarconi : Torna il FINA Diving Grand Prix di Bolzano: da venerdì a domenica la nazionale italiana di tuffi tornerà a gareggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi Grand

FIN - Federazione Italiana Nuoto

... Notti Europee (replica del 2/7) ore 16:30 Rubrica: Dribbling Europei (replica) dallo studio SR5 - Roma Conduce: Simona Rolandi ore 17:00 Rubrica: Perle di Sport (replica) ore 18:00Prix ...Nella prima giornata del 26esimoPrix FINA , alla piscina 'Karl Dibiasi' di Bolzano, Elena Bertocchi (Esercito/CC Milano e Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi) si impongono con 278.43 nel sincro 3 metri. Alle ...Bellissimo risultato di Maia Biginelli nel Grand Prix di Bolzano. La 18enne romana ha chiuso al terzo posto la gara dalla piattaforma, ottenendo il primo podio della carriera in queste gare. La giovan ...Maia Biginelli sboccia anche tra i "big" ed è di bronzo dalla piattaforma. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani si qualificano per la finale dai 3 metri, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini per ...