Travaglio e Il Fatto ignorano la vittoria dell'Italia. Per forza: tifavano il Belgio e sono rimasti scornati (Di sabato 3 luglio 2021) La vittoria strepitosi dell'Italia sul Belgio che ha riportato il sorriso sulla bocca degli italiani ha oscurato i volti dei fan di Marco Travaglio. Il Fatto ignora il 2 a 1 degli azzurri. E non dedica oggi neanche una riga alla performance della nazionale. Solo un caso? No. Una scelta precisa. La linea di Travaglio contro Figliuolo e l'Italia Il Fatto da giorni insegue una sua linea del tutto minoritaria ma a suo modo coerente: silurare la campagna di vaccinazione facendo passare il generale Figliuolo per un personaggio macchiettistico e gufare l'Italia agli Europei

