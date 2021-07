Tour de France 2021 tappa 9 | percorso | altimetria | favoriti e orari tv

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - IFlck : RT @RaiSport: Tour de France 2021 ????? I migliori scatti dell'8ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling - gdstwits : Tour de France: tappa vinta da Teuns. Pogacar nuova maglia gialla.Crollo di Nibali -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Le Grand Bornand, 3 luglio 2021 " Si fa sul serio e non si scherza più alde2021 . La nona tappa è per palati fini, con salite, tante e belle, che possono infiammare la corsa. Tappone di montagna prima del giorno di riposo fissato per lunedì 5 luglio. Gli ...Pogacar prosegue con la descrizione del momento in cui ha deciso di partire e di scrivere una grandissima pagina di ciclismo: " Prima delle salite mi sentivo molto bene, il tempo era l'ideale per me. ...Un capolavoro di Tadej Pogacar. Il corridore sloveno ha praticamente spezzato in due il Tour de France 2021, attaccando a più di 30 chilometri dall’arrivo e dando minuti a tutti i suoi avversari princ ...TOUR DE FRANCE - A 30 km dall'arrivo, Pogacar si lascia alle spalle tutti i rivali di classifica. Tutti, nessuno escluso, anche Carapaz fa fatica a tenere le ruote dello sloveno sul Col de Romme (1a c ...