Tour de France 2021, Tadej Pogacar senza rivali. Prova di forza impressionante, concorrenza dissolta (Di sabato 3 luglio 2021) Tadej Pogacar ha già messo un'ipoteca importante sul Tour de France 2021. Il fuorclasse sloveno, nell'odierna Oyonnax – Le Grand-Bornand, ottava tappa e prima frazione di montagna di quest'edizione della Grande Boucle, ha letteralmente demolito la concorrenza. Il capitano della UAE Team Emirates ha attaccato a 30 chilometri dal traguardo, sul Col de Romme, e ha fatto il vuoto. Pogacar è andato fortissimo, tanto che ha fatto la salita a 6,3 W/kg e ha demolito il record di scalata che apparteneva ad Alberto Contador e ai fratelli Schleck. Anche sull'ultima erta di giornata, ...

