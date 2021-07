Tour de France 2021, Tadej Pogacar: “Ho visto gli altri stanchi e ho deciso di spaccare la corsa” (Di sabato 3 luglio 2021) Un capolavoro di Tadej Pogacar. Il corridore sloveno ha praticamente spezzato in due il Tour de France 2021, attaccando a più di 30 chilometri dall’arrivo e dando minuti a tutti i suoi avversari principali. Il successo a Le Grand-Bornand non è arrivato, ma la maglia gialla è tornata sulle sue spalle. Una frazione in cui ha dimostrato di essere il più forte di tutti, a dispetto di quanto dicevano i critici rispetto alla sua squadra: “Oggi mi sentivo bene, ho chiesto ai ragazzi di fare un buon ritmo, McNulty e Formolo hanno fatto un gran lavoro”. Ma a sorprendere è la sicurezza con cui si presenta ai ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Un capolavoro di. Il corridore sloveno ha praticamente spezzato in due ilde, attaccando a più di 30 chilometri dall’arrivo e dando minuti a tutti i suoi avversari principali. Il successo a Le Grand-Bornand non è arrivato, ma la maglia gialla è tornata sulle sue spalle. Una frazione in cui ha dimostrato di essere il più forte di tutti, a dispetto di quanto dicevano i critici rispetto alla sua squadra: “Oggi mi sentivo bene, ho chiesto ai ragazzi di fare un buon ritmo, McNulty e Formolo hanno fatto un gran lavoro”. Ma a sorprendere è la sicurezza con cui si presenta ai ...

