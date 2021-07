Tour de France 2021 oggi, ottava tappa: percorso, favoriti, altimetria. Arrivano le prime grandi salite (Di sabato 3 luglio 2021) Non c’è stato un attimo di pausa in questa prima settimana di Tour de France 2021. Ora però si inizia davvero a fare sul serio: in programma oggi c’è infatti l’ottava tappa, la Oyonnax-Le Grand Bornand, di 150,8 chilometri. Iniziano le salite vere e proprie, si inizia ad andare verso le Alpi. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. percorso Qui si potrà fare la differenza. Passato il traguardo volante di Frangy al chilometro 44, si inizierà a salire verso il primo GPM di giornata, il terza categoria della Côte de Copponex con i suoi 6,5 chilometri al 4,4%, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Non c’è stato un attimo di pausa in questa prima settimana dide. Ora però si inizia davvero a fare sul serio: in programmac’è infatti l’, la Oyonnax-Le Grand Bornand, di 150,8 chilometri. Iniziano levere e proprie, si inizia ad andare verso le Alpi. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.Qui si potrà fare la differenza. Passato il traguardo volante di Frangy al chilometro 44, si inizierà a salire verso il primo GPM di giornata, il terza categoria della Côte de Copponex con i suoi 6,5 chilometri al 4,4%, ...

