Toti rispolvera il nuovo luogo comune | ' Tanti rifiutano di lavorare perché hanno il reddito di cittadinanza'

(Di sabato 3 luglio 2021) Sta diventando una barzelletta: se da un lato è vero che ildinon funziona per la ricerca del lavoro (ma di mezzo c'è stata la pandemia…) è altrettanto vero che sta ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Toti rispolvera

Il Tempo

ad_dyn Lo ha scritto il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo Giovannisulla sua pagina Facebook....(manco tanto) con Giovanni, benedetto da Salvini: faranno un partito di centro che tratterà per conto proprio alle elezioni politiche. Brunetta ha le idee più chiare di tutte:l'...Il presidente della regione Liguria: "Le imprese mi dicono che non trovano camerieri, addetti alle spiagge, stagionali negli alberghi, personale per le cucine" ...