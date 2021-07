Torino | ufficiale l’arrivo di Etrit Berisha Il comunicato della società

(Di sabato 3 luglio 2021)è un nuovo giocatore del. Il club granata ha ufficializzato il tutto su Instagram: “@official è un nuovo giocatore del Toro! Il portiere ha firmato un contratto di tre anni. Benvenuto!” View this post on Instagram A post shared byFootball Club (@fc1906) Fonte foto (FC) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Roma vicina ad Armando Izzo del-Sampdoria: torna Belotti, ...

Advertising

DiMarzio : #Torino, ufficiale l’arrivo di #Berisha - TuttoQuaNews : RT @tuttosport: Ufficiale, #Berisha è il nuovo portiere del #Torino ?? - gazzettaGranata : Torino, UFFICIALE: preso Berisha #TorinoFC #FVCG #SFT - gazzettaGranata : UFFICIALE – Etrit Berisha è un nuovo giocatore del Torino: ha firmato un triennale #TorinoFC #FVCG #SFT - CorriereTorino : Toro, Berisha è ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ufficiale

Il nativo dista facendo vedere ottime cose su questa superficie, come dimostra il titolo ... Anche perché, tra i due, non c'è alcun precedente. Dove vedere Sonego - Duckworth in ...- Il, attraverso una notasul proprio profilo Twitter, ha comunicato l'acquisto del portiere Etrit Berisha dalla Spal . La società granata specifica che il numero uno albanese, ex Lazio, "...Etrit Berisha è un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha ufficializzato il tutto su Instagram: "@etritberishaofficial è un nuovo giocatore del Toro!UEFA.com celebra la straordinaria carriera di Gigi Buffon. Gianluigi Buffon diventava un giocatore della Juventus il 3 luglio di 20 anni fa, e poco tempo fa ha annunciato il suo addio definitivo ai Bi ...