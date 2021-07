Tina Cipollari in ospedale, ecco cosa è accaduto all’opinionista (Di sabato 3 luglio 2021) L’amata opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari è corsa in ospedale a causa di un incidente in cucina. L’estate per Tina Cipollari, l’amata opinionista di Uomini e Donne è partita malissimo. Tina purtroppo si è dovuta recare in ospedale in queste ultime ore a causa di un incidente proprio sul suo viso. ecco cos’è successo. Si apprende questa notizia proprio dal suo profilo Instagram che è sempre attivo e aggiornato della splendida Tina, che intrattiene i pomeriggi su Canale 5, durante la trasmissione Uomini e Donne. Una foto la ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 luglio 2021) L’amata opinionista di Uomini e Donne,è corsa ina causa di un incidente in cucina. L’estate per, l’amata opinionista di Uomini e Donne è partita malissimo.purtroppo si è dovuta recare inin queste ultime ore a causa di un incidente proprio sul suo viso.cos’è successo. Si apprende questa notizia proprio dal suo profilo Instagram che è sempre attivo e aggiornato della splendida, che intrattiene i pomeriggi su Canale 5, durante la trasmissione Uomini e Donne. Una foto la ...

Advertising

12LukyNumber : @egos23 Manco Tina Cipollari - CronacaSocial : UeD: Tina Cipollari con un occhio bendato. Cosa è successo? Fan preoccupati. ???? - GiuseppeporroIt : Tina Cipollari, brutto incidente per l'opinionista di Uomini e Donne: ecco cosa è successo e come sta attualmente (… - infoitcultura : Tina Cipollari vittima di un incidente domestico, fan preoccupati - infoitcultura : Paura per Tina Cipollari, incidente domestico e corsa in ospedale -