Tifosi inglesi a Roma, D'Amato: "Confidiamo in rispetto regole" (Di sabato 3 luglio 2021) "Preoccupato per l'arrivo degli inglesi? Vediamo. Ci siamo date delle regole stringenti quindi speriamo che vada tutto bene". Lo ha detto l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, accompagnato dal Direttore Sanitario dell'Istituto Francesco Vaia, durante la visita dell'Istituto Spallanzani in occasione della prima giornata dei richiami, del vaccino Pfizer, ai ragazzi dai 12 ai 16 anni. "C'è un piano molto importante predisposto dal Viminale e il prefetto di Roma sta facendo un lavoro straordinario. Noi diamo la massima collaborazione e Confidiamo nel rispetto delle ...

