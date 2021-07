The Suicide Squad: le 5 nuove cover di Empire dedicate al film (Di sabato 3 luglio 2021) Le nuove cover di Empire Magazine sono state dedicate interamente a The Suicide Squad, il nuovo attesissimo film diretto da James Gunn. La data di uscita al cinema di The Suicide Squad è sempre più vicina. A Warner Bros, quindi, non resta altro da fare che conquistare le copertine di un magazine come Empire. In modo particolare, l'ultimo numero del magazine ha dedicato al progetto di James Gunn ben cinque copertine diverse. La prima copertina dedicata da Empire a The Suicide ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 luglio 2021) LediMagazine sono stateinteramente a The, il nuovo attesissimodiretto da James Gunn. La data di uscita al cinema di Theè sempre più vicina. A Warner Bros, quindi, non resta altro da fare che conquistare le copertine di un magazine come. In modo particolare, l'ultimo numero del magazine ha dedicato al progetto di James Gunn ben cinque copertine diverse. La prima copertina dedicata daa The...

