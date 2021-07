Testo La Prima Estate di Deddy, nel nuovo singolo la spensieratezza estiva (Di sabato 3 luglio 2021) La Prima Estate di Deddy è in radio e in digital download. Per il cantante di Amici di Maria De Filippi si tratta del nuovo singolo estratto dall’album Il Cielo Contromano, rilasciato in seguito all’esperienza nel talent show di Canale 5. “Dall’alba di ogni giorno all’imbrunire, regalami sorrisi, il resto può aspettare”, canta Deddy nel nuovo brano da milioni di ascolti su Spotify. La Prima Estate di Deddy è in rotazione radiofonica da venerdì 2 luglio ed è già disponibile il video ufficiale per la regia di Cristiano ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Ladiè in radio e in digital download. Per il cantante di Amici di Maria De Filippi si tratta delestratto dall’album Il Cielo Contromano, rilasciato in seguito all’esperienza nel talent show di Canale 5. “Dall’alba di ogni giorno all’imbrunire, regalami sorrisi, il resto può aspettare”, cantanelbrano da milioni di ascolti su Spotify. Ladiè in rotazione radiofonica da venerdì 2 luglio ed è già disponibile il video ufficiale per la regia di Cristiano ...

Advertising

attaetude__ : @_Misaamane_2 ho detto che la comprensione del testo si fa in 2 elementare, non il 2… e o sei ancora in prima eleme… - OggianoMassimo : @2Biagetti @filippocecchin2 @valdra76 @Musso___ @mittdolcino @LiutoGiusto Nel 2006 ho recuperato al 100%, ero dilet… - Romy_kitty1 : @Cleopatra2020a @assurdistan @Stefano3145 @il_Maggiore Ecco un'altro testo che NON hai letto. 'Chissà se prima o dopo...' - tsvkino : impareranno anche il testo di quella canzone dato che sarà in inglese non c'è 2 senza tre prima dynamite e butter o… - osnapitzari__ : bene ora che posso capire il testo di secret love song in prima persona ci passerò le notti a piangere -