Tennis | Sonego raggiunge Berrettini negli ottavi di Wimbledon

(Di sabato 3 luglio 2021) Il piemontese batte Duckworth in tre set: 6 - 3 6 - 4 6 - 4 LONDRA (INGHILTERRA) - Prosegue la marcia di Lorenzonel singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, in ...

Il piemontese batte Duckworth in tre set: 6 - 3 6 - 4 6 - 4 LONDRA (INGHILTERRA) - Prosegue la marcia di Lorenzonel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista piemontese, numero 27 del ranking mondiale e ...Wimbledon, Berrettini eal terzo turno. Bene Federer,...Jannik Sinner non parteciperò alle Olimpiadi. L'azzurro classe 2001 lo ha annunciato sui social. "Non è stata una decisione facile da prendere - scrive - ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olim ...Lo scorso lunedì 28 giugno Lorenzo Sonego era al 27° posto della classifica mondiale a quota 2038 punti: l'azzurro scartava questa settimana 10 punti, ma grazie alla vittoria odierna nel torneo di Wim ...