Tennis, pass olimpico a Lorenzo Musetti dopo il forfait di Jannik Sinner (Di sabato 3 luglio 2021) A tre settimane dall'inizio del torneo olimpico, è stato ufficializzato quest'oggi un cambio all'interno della squadra italiana di Tennis. Jannik Sinner ha infatti rinunciato ai Giochi Olimpici di Tokyo per una scelta personale (basata sulle brutte prestazioni dell'ultimo periodo), lasciando il posto a Lorenzo Musetti per la rassegna a cinque cerchi nipponica. La formazione azzurra per il Giappone sarà quindi composta da Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

