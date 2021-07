Tennis | Jannik Sinner e la doppia rinuncia all’azzurro Prima la Coppa Davis 2019 | ora le Olimpiadi

(Di sabato 3 luglio 2021)non parteciperà alledi Tokyo. Nel giorno della qualificazione agli ottavi a Wimbledon di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, arriva la notizia che scuote sicuramente ilitaliano. Una decisione presa dall’altoatesino, quasi sicuramente in unione con il suo staff, a convocazioni già fatte e dunque con tempistiche sicuramente rivedibili e criticabili. Il tutto poteva essere gestito in maniera diversa, magari con una comunicazione anticipata e non dettata solamente dall’eliminazione al primo turno a Wimbledon. Un ko quello con Fucsovics che ha confermato comestia ...

La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio migliordurante gli ultimi ... Sarà Lorenzo Musetti a sostituireSinner a Tokyo , andando così ad aggiungersi a Fabio ...Sinner rinuncia alle Olimpiadi. Lo ha annunciato il tennista azzurro sui social. "Non è stata ... La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio migliordurante gli ultimi ...Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. Nel giorno della qualificazione agli ottavi a Wimbledon di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, arriva la notizia che scuote sicuramente il tennis ...Mentre oggi Jannik Sinner ha annunciato che non gareggerà al torneo di tennis di Tokyo per recuperare la forma perduta, a Wimbledon due italiani approdano agli ottavi di finale. Matteo Berrettini batt ...