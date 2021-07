Temptation Island | Francesco Chiofalo replica a chi lo accusa di aver esagerato con i ritocchi estetici

(Di sabato 3 luglio 2021)negli ultimi hanno si è sottoposto a diversiper migliorare il suo aspetto. L’ex partecipante a, infatti, doposubito un’operazione per infoltire la barba, ha deciso di intervenire anche sul suo naso., che sui social conta ormai tantissimi follower, ha risposto nelle ultime ore ad alcune domande dei fan che gli hanno chiesto: “Secondo me haicon i, non sei un po’ pentito?“.davanti a questa curiosità ha ...

IsaeChia : #TemptationIsland, Francesco Chiofalo replica a chi lo accusa di aver esagerato con i ritocchi estetici - CronacaSocial : Temptation Island, tutti parlano di Valentina Nulli Augusti e del rapporto che ha con Tommaso ma sapete chi è il su… - vnshrry : mia mamma che si sta rivedendo temptation island ?? - imironicc : Sto recuperando Temptation Island su La5. Ma raga ho visto solo due coppie e fatemi dire che non stanno bene, mi vi… - infoitcultura : Temptation Island, coppia squalificata: l'indiscrezione spiazza tutti

Nella prima puntata della nuova edizione diil pubblico ha subito individuato la coppia più esplosiva: si tratta di quella formata da Tommaso e Valentina . Lui ha 21 anni, lei ne ha 40: a caratterizzare la loro storia d'amore ...Soprannominato 'Luchino' diviene famoso come tentatore single nell'edizione 2021 di, insieme a Davide Basolo. Nel 2010 arriva in finale al concorso di ' Mister Italia'. Sua unica ...Il debutto del reality dei sentimenti, Temptation Island, in onda su Canale 5, è avvenuto mercoledì scorso e già, stando alle indiscrezioni, la coppia formata da Tommaso e Valentina sarebbe stata elim ...Francesco Chiofalo negli ultimi hanno si è sottoposti a diversi ritocchi estetici per migliorare il suo aspetto. L'ex partecipante a Temptati ...