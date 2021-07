Temptation Island 2021, la voce bomba su Tommaso e Valentina: “Squalificati dopo 2 giorni” (Di sabato 3 luglio 2021) A Temptation Island 2021 Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti formano sicuramente una delle coppie più discusse. Già durante la prima puntata lui, 21 anni, ha confermato i problemi esposti da lei, 40, nel video di presentazione: la gelosia. E infatti non appena fidanzati e fidanzate di questa edizione sono stati divisi nei rispettivi villaggi, il pubblico di Canale 5 ha potuto vedere con i propri occhi l’atteggiamento ossessivo di Tommaso. Che ha iniziato a criticare pesantemente la compagna solamente perché invece di indossare i costumi interi ha sfoggiato dei bikini. Non solo. Ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021) AEletti eNulli Augusti formano sicuramente una delle coppie più discusse. Già durante la prima puntata lui, 21 anni, ha confermato i problemi esposti da lei, 40, nel video di presentazione: la gelosia. E infatti non appena fidanzati e fidanzate di questa edizione sono stati divisi nei rispettivi villaggi, il pubblico di Canale 5 ha potuto vedere con i propri occhi l’atteggiamento ossessivo di. Che ha iniziato a criticare pesantemente la compagna solamente perché invece di indossare i costumi interi ha sfoggiato dei bikini. Non solo. Ha ...

