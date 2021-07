Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | Selina tornerà con Cornelius?

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 3 luglio 2021) In Italia, la stagione 17 diè appena iniziata, mentre, in Germania, si è già entrati nel vivo delle dinamiche tra Maja e Florian. I due personaggi si stanno rivelando degli ottimi sostituti di Franzi e Tim. Il loro rapporto, stando alledella soap, verrà ostacolato nuovamente. Questa volta saranno Hannes e Shirin a intromettersi. Maja dovrà fare una scelta importante che potrebbe separarla per sempre dalla sua migliore amica, mentre Florian sarà costretto a confrontarsi con i suoi sentimenti e con la paura di perdere il fratello. Anche ...