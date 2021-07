Tempesta d’amore | anticipazioni 5-11 luglio | i medici salveranno Selina?

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 3 luglio 2021) La diciassettesima stagione diha avuto un inizio esplosivo. Tra amori finiti, regali pericolosi e tranelli ben elaborati, le nuove puntate si coloreranno di sfumature impreviste. Nella settimana dal 5 all’11, l’attenzione di tutti i personaggi sarà rivolta verso. La donna, infatti, in seguito a un malore, verrà portata urgentemente in ospedale. Christoph, che nelle puntate tedesche sta lottando per non perdere la sua amata, vorrà andare in fondo alla questione. I perfidi piani di Ariane, ancora una volta, si riveleranno all’altezza della dark lady, ma un suo ripensamento svelerà la parte ...