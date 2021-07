Taranto: incidente, morto avvocato 65enne Nardò: scontro mortale auto-moto (Di sabato 3 luglio 2021) scontro auto-moto, per cause da dettagliare. Taranto, corso Italia, stamattina. Nell’incidente è caduto rovinosamente dalla sua motocicletta Claudio Clary, 65enne avvocato tarantino. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto. Ne dà notizia il tgnorba. A Nardò è morto il sessantenne Donato Giuseppe Chetta. In serata, nella zona industriale, per cause da dettagliare, la sua moto è l’auto condotta da un imprenditore 73enne si sono scontrate. Il motociclista è ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 luglio 2021), per cause da dettagliare., corso Italia, stamattina. Nell’è caduto rovinosamente dalla suacicletta Claudio Clary,tarantino. Inutili i soccorsi, l’uomo è. Ne dà notizia il tgnorba. Ail sessantenne Donato Giuseppe Chetta. In serata, nella zona industriale, per cause da dettagliare, la suaè l’condotta da un imprenditore 73enne si sono scontrate. Ilciclista è ...

