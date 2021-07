Taranto | incidente | morto avvocato 65enne Corso Italia

Advertising

RaiNews : L'uomo, 31 anni, è stato investito da una scossa elettrica da 20mila volt durante i lavori in uno scavo per il ripr… - NoiNotizie : #Taranto: incidente, morto avvocato 65enne - LuceverdeRadio : ??? #autostrade #incidente – A14 Bologna Taranto ?????? Incidente nel tratto compreso tra Forlì e Faenza > Bologna #Luceverde #EmiliaRomagna - Trmtv : Incidente stradale a Taranto: una vittima - PugliaStream : Pirata della strada provoca un grave incidente e fugge via: cinque feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto incidente

Un uomo di 65 anni ha perso la vita questa mattina nel drammaticostradale avvenuto nel centro abitato di. Per cause in corso di accertamento in corso Italia, ad un incrocio, si sono scontrate una macchina con una moto . Il violento impatto con l' ...E' di cinque feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell'provocato questa mattina da un' auto pirata sulla litoranea, in località marina di Manduria , in provincia di. I ...TARANTO- Schianto mortale in pieno centro cittadino a Taranto. Dopo il gravissimo incidente di ieri a Nardò, in mattinata a perdere la vita è stato un altro motociclista, di 65 anni: il sinistro è avv ...Un tarantino di 65 anni ha perso la vita questa mattina nel drammatico incidente stradale avvenuto nel centro abitato di Taranto. Per cause in corso di accertamento in corso Italia, ad un ...