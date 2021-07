Tamponi gratuiti e vaccini: l'Ulss 3 rilancia e offre nuove opportunità (Di sabato 3 luglio 2021) Nuovi slot per 25mila vaccini, e poi Tamponi gratuiti e ad accesso libero a tutti coloro che partecipano a eventi pubblici, campi, vacanze, e a chi si reca nelle sedi sanitarie: l'Ulss 3 Serenissima ... Leggi su veneziatoday (Di sabato 3 luglio 2021) Nuovi slot per 25mila, e poie ad accesso libero a tutti coloro che partecipano a eventi pubblici, campi, vacanze, e a chi si reca nelle sedi sanitarie: l'3 Serenissima ...

Advertising

rivieraoggi : Focolaio Covid a San Benedetto, 250 persone si presentano alla tensostruttura di viale dello Sport per i tamponi gr… - 77Chiaretta : RT @ulss10: È POSSIBILE EFFETTUARE I TAMPONI RAPIDI E MOLECOLARI ANCHE SENZA PRESCRIZIONE MEDICA Nei Covid Point dell’ULSS 4 si effettuano… - ulss10 : È POSSIBILE EFFETTUARE I TAMPONI RAPIDI E MOLECOLARI ANCHE SENZA PRESCRIZIONE MEDICA Nei Covid Point dell’ULSS 4 si… - TerniLife : Test antigenici rapidi gratuiti in farmacia per gli studenti, la campagna si chiude con 151 mila tamponi effettuati… - ilbassanese : Ulss 7, piano tamponi: gratuiti per chi ha appuntamento per la prima dose -