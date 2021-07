Svanberg stuzzica mezza Serie A | le big sul centrocampista del Bologna

(Di sabato 3 luglio 2021) Il Milan resta vigile su Mattiasdel. Su di lui tanta concorrenza di molti club diA Il Milan monitora la situazione. Ildelè una delle opzioni seguite dalla dirigenza per rinforzare il pacchetto di centrocampisti. Il suo contratto con i felsinei scade nel 2023. Come riportato questa mattina dal Corriere di, sullo svedese c’è la concorrenza di molte big diA tra cui Atalanta, Inter, Juventus e Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svanberg stuzzica

Calcio News 24

Il Milan resta vigile su Mattiasdel Bologna. Su di lui tanta concorrenza di molti club di Serie A Il Milan monitora la situazione. Il centrocampista del Bologna è una delle opzioni seguite dalla dirigenza per rinforzare il pacchetto di centrocampisti. Il suo contratto con i felsinei scade nel 2023. Come riportato questa ...Il Milan resta vigile su Mattiasdel Bologna. Su di lui tanta concorrenza di molti club di Serie A Il Milan monitora la situazione. Il centrocampista del Bologna è una delle opzioni seguite dalla dirigenza per rinforzare il pacchetto di centrocampisti. Il suo contratto con i felsinei scade nel 2023. Come riportato questa ...Il Milan resta vigile su Mattias Svanberg del Bologna. Su di lui tanta concorrenza di molti club di Serie A Il Milan monitora la situazione Svanberg. Il centrocampista del Bologna è una delle opzioni ...