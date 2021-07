Superbike, Toprak Razgatlioglu rinnova con Yamaha fino al 2023. Sfuma il passaggio in MotoGP (Di sabato 3 luglio 2021) Toprak Razgatlioglu rinnova con Yamaha fino al 2023 e resta quindi nel Mondiale Superbike, spegnendo le voci di mercato che riguardavano il suo possibile passaggio in MotoGP a partire dalla prossima stagione con il Team Petronas dopo il divorzio tra Maverick Viñales e la casa di Iwata. Il 24enne turco, attualmente secondo nella classifica generale del Mondiale Superbike 2021 dopo i primi tre round stagionali, sta disputando un ottimo campionato e si trova a 20 punti dal leader iridato Jonathan Rea in attesa di gara-1 del ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021)conale resta quindi nel Mondiale, spegnendo le voci di mercato che riguardavano il suo possibileina partire dalla prossima stagione con il Team Petronas dopo il divorzio tra Maverick Viñales e la casa di Iwata. Il 24enne turco, attualmente secondo nella classifica generale del Mondiale2021 dopo i primi tre round stagionali, sta disputando un ottimo campionato e si trova a 20 punti dal leader iridato Jonathan Rea in attesa di gara-1 del ...

