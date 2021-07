Superbike, risultati FP3: Rea domina la scena sul bagnato, ottimo sesto posto per Bassani (Di sabato 3 luglio 2021) Jonathan Rea conquista il miglior crono nella FP3 del GP Gran Bretagna, quarta tappa del Mondiale Superbike 2021. Il pluricampione britannico domina la scena sul bagnato imponendo un ritmo irraggiungibile dalla concorrenza. Il #1 di Kawasaki ha chiuso l’ultima libera del week-end con il best lap di 1.41.433. Il padrone di casa regala un secondo alla concorrenza, un distacco abissale se pensiamo alle due sessioni di ieri. Secondo posto per il connazionale Alex Lowes (Kawasaki) davanti al britannico Leon Haslam (Honda). Quarta piazza per Tom Skyes (BMW) davanti allo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha), ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Jonathan Rea conquista il miglior crono nella FP3 del GP Gran Bretagna, quarta tappa del Mondiale2021. Il pluricampione britannicolasulimponendo un ritmo irraggiungibile dalla concorrenza. Il #1 di Kawasaki ha chiuso l’ultima libera del week-end con il best lap di 1.41.433. Il padrone di casa regala un secondo alla concorrenza, un distacco abissale se pensiamo alle due sessioni di ieri. Secondoper il connazionale Alex Lowes (Kawasaki) davanti al britannico Leon Haslam (Honda). Quarta piazza per Tom Skyes (BMW) davanti allo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha), ...

