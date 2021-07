Sulla Pa non perdiamo di mira il bersaglio. La ricetta di Mastrapasqua (Di sabato 3 luglio 2021) Non è mai simpatico dire: l’avevamo detto. Soprattutto quando l’affermazione si riferisce a una realtà negativa. Gianni Trovati sul Sole-24 Ore di giovedì scorso – a margine del nuovo flop del Concorso Sud della Pubblica amministrazione – fotografava l’incapacità della Pa di “attrarre giovani motivati”. Un paio di mesi fa, anticipando il sondaggio di Proger Index Research (“La Pa vista dai giovani”), proprio su questa testata, scrivevamo che il 70% degli italiani tra i 25 e i 35 anni dichiara di non voler lavorare nella Pa. E le motivazioni della maggioranza di quel modesto 20% del campione che si mostrava interessato a prendere in considerazione un’occupazione nella Pa, si riducevano ... Leggi su formiche (Di sabato 3 luglio 2021) Non è mai simpatico dire: l’avevamo detto. Soprattutto quando l’affermazione si riferisce a una realtà negativa. Gianni Trovati sul Sole-24 Ore di giovedì scorso – a margine del nuovo flop del Concorso Sud della Pubblica amministrazione – fotografava l’incapacità della Pa di “attrarre giovani motivati”. Un paio di mesi fa, anticipando il sondaggio di Proger Index Research (“La Pa vista dai giovani”), proprio su questa testata, scrivevamo che il 70% degli italiani tra i 25 e i 35 anni dichiara di non voler lavorare nella Pa. E le motivazioni della maggioranza di quel modesto 20% del campione che si mostrava interessato a prendere in considerazione un’occupazione nella Pa, si riducevano ...

