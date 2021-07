Sul pullman il coro dell'Italia per Spinazzola (Di sabato 3 luglio 2021) Il video lo ha postato su una sua storia di Instagram Federico Bernardeschi: sul pullman, dopo la vittoria per 2 - 1 sul Belgio e la conquista della semifinale agli Europei di calcio, la Nazionale ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 luglio 2021) Il video lo ha postato su una sua storia di Instagram Federico Bernardeschi: sul, dopo la vittoria per 2 - 1 sul Belgio e la conquistaa semifinale agli Europei di calcio, la Nazionale ...

Advertising

hupsdf : siamo in quattro persone sul pullman e le altre tre tra cui anche il controllore non portano la mascherina. questa… - arsnstslullabye : vi prego mi sto pisciando dal ridere sono sul pullman - wesandkiedis : RT @angexzanetti: Pessina Matteo brillo sul pullman che riprende i cori che cantano notti magiche era ciò di cui avevamo bisogno - QCanavese : IVREA - 80 minuti di attesa per salire sul pullman: il nuovo orario dei bus è una sciagura - giannettimarco : RT @fanpage: Le immagini dei festeggiamenti degli azzurri sul pullman dopo #BelgioItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Sul pullman Sul pullman il coro dell'Italia per Spinazzola Il video lo ha postato su una sua storia di Instagram Federico Bernardeschi: sul pullman, dopo la vittoria per 2 - 1 sul Belgio e la conquista della semifinale agli Europei di calcio, la Nazionale italiana lancia un coro per Leonardo Spinazzola, che si è gravemente infortunato ...

Europei, l'Italia tornata a Firenze: tifosi a Peretola. Il video per Spinazzola E chissà se almeno un sorriso glielo avrà strappato il video postato su Instagram da Federico Bernardeschi , nel quale si vede la squadra sul pullman che intona un coro tutto per lui. C'è poi il ...

L'Italia canta "Notti magiche" sul pullman: che show! Tuttosport Italia, il coro che è diventato rito: sul pullman si festeggia un'altra "notte magica" - VIDEO È diventato un rito. Dopo ogni vittoria s'intona "Notti Magiche". E ieri non s'è fatta eccezione. Gli azzurri, impegnati a Monaco di Baviera contro il Belgio nella ...

Lite tra quattro donne su di un pullman a Cerro Maggiore Una lite sul pullman a Cerro Maggiore è terminata con l'arrivo della Croce Rossa di Legnano. Il diverbio è scoppiato fra quattro donne ...

Il video lo ha postato su una sua storia di Instagram Federico Bernardeschi:, dopo la vittoria per 2 - 1Belgio e la conquista della semifinale agli Europei di calcio, la Nazionale italiana lancia un coro per Leonardo Spinazzola, che si è gravemente infortunato ...E chissà se almeno un sorriso glielo avrà strappato il video postato su Instagram da Federico Bernardeschi , nel quale si vede la squadrache intona un coro tutto per lui. C'è poi il ...È diventato un rito. Dopo ogni vittoria s'intona "Notti Magiche". E ieri non s'è fatta eccezione. Gli azzurri, impegnati a Monaco di Baviera contro il Belgio nella ...Una lite sul pullman a Cerro Maggiore è terminata con l'arrivo della Croce Rossa di Legnano. Il diverbio è scoppiato fra quattro donne ...