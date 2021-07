Sul ponte sventola bandiera Ue

(Di sabato 3 luglio 2021) Buffo pensare che oggi, al posto delle stelle su sfondo blu che vediamo dietro a Ursula von der Leyen o sulla facciata del Berlaymont o sulle nostre tessere sanitarie, potrebbe esserci una tigre. O un sole bianco su sfondo verde, o una stretta di mano, o un giglio o una chiave su sfondo pesca. Furono proposte alla Commissione europea almeno centocinquanta bandiere, poi rifiutate per selezionare quella corona di dodici stelle, oro su blu, scelta nel ’55 e che oggispesso accanto ai drappi nazionali di 27 paesi. Jonas von Lenthe, fondatore di Wirklichkeit Books, ha ritrovato i bozzetti e li ha raccolti in “Rejected designs for the European Flag”. A volte ...

Advertising

fattoquotidiano : PONTE MORANDI / ASCOLTA L'AUDIO Nelle conversazioni del 2017 del dirigente Aspi la consapevolezza sul rischio croll… - ROSACANINACLUB : Riprende il dibattito sul 'Ponte' e le sue campate immaginarie - Mario04643227 : @Giacomo_Dan @Rainbow_Uapa @jungle1970 @GiusiSarcina @eadaimon Serve solo a raccattare consensi, siccome sono decen… - Fresatura_Bo : Lenzino, il ponte (provvisorio) sul Trebbia è pronto - emiliaromagnago : Provincia di Modena: Polinago, lavori urgenti al ponte sul Rossenna a Gombola #emiliaromagna -

Ultime Notizie dalla rete : Sul ponte

AGI - Agenzia Italia

Deciderà sulle penali delToghe - Romandini assolse Montedison. Il Csm lo punì per le ... ma come? di Virginia Della Sala Scout: gli abusi hanno un prezzosito dei Boy Scouts of America la ...... immerso nel verde e con un ampio dehors esterno affacciatotorrente. Il locale dispone di una ... La trattoria "Del" sarà aperta per tutto il periodo estivo 7 giorni su 7 a pranzo e a cena. L'...Per la prima volta vengono raccolti in un libro i coloratissimi bozzetti presentati alla Commissione europea tra cui scegliere la propria bandiera. E con un po' di fantasia si può arrivare a immaginar ...TARANTO - Per la prima volta Il mondo della marineria a vela si mobilita in tutta Italia contro la violenza sulle donne, organizzando su tutti gli specchi d’acqua, interni e marini, un grandioso flash ...