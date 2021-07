Stop a modelli di bellezza irrealistici: in Norvegia una legge obbliga gli influencer a segnalare le foto ritoccate (Di sabato 3 luglio 2021) Ritoccare una foto prima di postarla sui social? In Norvegia segnalarne il ritocco diventerà obbligatorio, almeno per quanto riguarda i contenuti pubblicitari. Il Paese sta cercando di contrastare standard di bellezza irrealistici e potenzialmente nocivi per i giovani con una nuova legge che rende illegale per gli inserzionisti e gli influencer condividere foto promozionali sui social media senza dichiarare che le immagini sono state modificate. La legge, introdotta come parte di un disegno di legge del Ministero ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Ritoccare unaprima di postarla sui social? Insegnalarne il ritocco diventeràtorio, almeno per quanto riguarda i contenuti pubblicitari. Il Paese sta cercando di contrastare standard die potenzialmente nocivi per i giovani con una nuovache rende illegale per gli inserzionisti e glicondividerepromozionali sui social media senza dichiarare che le immagini sono state modificate. La, introdotta come parte di un disegno didel Ministero ...

